Из квартиры арестованного Вышинского пропали документы и ценные вещи – полиция

09:57, 04 июня 2018
Общество
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Кирилл Вышинский / REUTERS

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Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».

Он подтвердил, что в дежурную часть полиции около 17 часов в воскресенье поступило сообщение о проникновении неизвестных в квартиру.

"Пропали документы и ценные вещи", – сказал Тракало, ссылаясь на данные киевской полиции.

Открыто производство по ч. 3. ст. 185 – кража, соединенная с проникновением в жилье.

Правоохранители расследуют этот инцидент.

Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Вышинского заявил об ограблении квартиры своего подзащитного.

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Теги: #РИА новости#Кирилл Вышинский