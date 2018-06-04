Из квартиры арестованного Вышинского пропали документы и ценные вещи – полиция
09:57, 04 июня 2018Общество
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Ранее адвокат Кирилла Вышинского заявил об ограблении квартиры своего подзащитного.
Кирилл Вышинский / REUTERS
Из квартиры арестованного главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского украли документы и другие ценные вещи.
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Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».
Он подтвердил, что в дежурную часть полиции около 17 часов в воскресенье поступило сообщение о проникновении неизвестных в квартиру.
"Пропали документы и ценные вещи", – сказал Тракало, ссылаясь на данные киевской полиции.
Открыто производство по ч. 3. ст. 185 – кража, соединенная с проникновением в жилье.
Правоохранители расследуют этот инцидент.
Как сообщал УНИАН, ранее адвокат Вышинского заявил об ограблении квартиры своего подзащитного.
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