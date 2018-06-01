Появились подробности смерти 23-летнего чемпиона Украины на заработках в Польше

Родственники сумели быстро собрать необходимые 70 тысяч гривень для перевозки тела.

Украинский спортсмен Владислав Минич, который поехал на заработки в Польшу, умер не в рабочее время.

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Об этом в Facebook сообщила Федерация мас-рестлинга. "Некоторые СМИ сообщили о том, что украинский спортсмен погиб в результате несчастного случая на работе. Сейчас мы можем точно сказать, что Владислав умер не в рабочее время и не на рабочем месте. По словам родных спортсмена, несчастье случилось в выходной день на рыбалке", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной смерти стал тромб, который закупорил сосуд. "Было бы правильным точную информацию о диагнозе и причинах смерти запрашивать у компетентных медицинских органах, а также у представителей правоохранительной системы", - добавили в Федерации мас-реслинга.

Как сообщал УНИАН, в Польше умер 23-летний спортсмен из Херсонской области, чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлинга Владислав Минич.