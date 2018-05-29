В Польше на заработках умер 23-летний чемпион Украины (фото)

Парень отправился за границу, пытаясь заработать денег и устроился на строительные работы в Польше.

В Польше умер 23-летний спортсмен из Херсонской области, чемпион Украины и бронзовый призер финала Кубка мира по мас-рестлингу Владислав Минич. Парень отправился за границу, пытаясь заработать денег и устроился на строительные работы в Польше.

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Об этом сообщили в Федерации мас-рестлинга Украины.

После его смерти родители столкнулись с проблемой доставки тела спортсмена, которая обошлась им в 70 тысяч гривен. Собрать деньги помогли друзья Владислава, а также Федерация мас-рестлинга.

Как сообщал УНИАН, ранее самый титулованный тяжелоатлет мира умер от цирроза печени в 50 лет.