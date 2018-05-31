Окна квартиры выходят на Верховный суд, был помощником депутатов: подробности о жизни организатора "убийства" Бабченко (видео)

Фирма Германа зарегистрирована в доме возле Верховной Рады. Дом, где проживает Борис Герман, также находится в самом центре.

Журналисты выяснили подробности о жизни организатора убийства журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа.

Об этом говорится в сюжете ТСН. По информации в СМИ, подозреваемый был помощником нескольких депутатов и имел долю фирмы по изготовлению оружия.

Достоверно известно, что фирма мужчины, которого СБУ считает заказчиком убийства журналиста Аркадия Бабченко, зарегистрирована в доме возле Верховной Рады. Дом, где проживает Борис Герман, также в самом центре, окна квартиры выходят на Верховный суд.

Охранник рассказал, что он проживает с женой и детьми, и охарактеризовал его, как спокойного и воспитанного человека.

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Как сообщалось, украинские правоохранители предотвратили покушение на Бабченко, который живет в Киеве, и провели 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства. По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долларов за организацию преступления.

Подозреваемого Бориса Германа уже привезли в суд. Как известно, Герман – исполнительный директор предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер".