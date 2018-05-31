Топ-5 изменений, которые ожидают украинцев в июне (видео)

С приходом лета украинцы получат длинные выходные, киевляне столкнутся с повышением цен на холодную воду, а детей окончательно зачислят в первый класс.

Длинные выходные, повышение цен на холодную воду и зачисление детей в школы – главные изменения, которые ожидают украинцев в июне.

С июня в Киеве могут существенно возрасти расценки на холодную воду с 15,49 грн за м куб до 16,7 грн за м куб.

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С 15 июня детей зачислят в школы согласно новым правилам, приоритет отдается зачислению детей по месту регистрации.

С 1 июня вид на проживание в Украине будут выдавать в форме ID-карты.

Июнь обещает быть жарким и сухим, температура воздуха днем будет около +28 градусов.

28 июня будет отмечаться День Конституции Украины, поэтому отдыхать украинцы будут с 28 июня по 1 июля. Рабочий день – пятницу 29 июня, перенесут на субботу – 23 июня, чтобы украинцы смогли получить долгие выходные.