Участник АТО, который “стрелял” в Бабченко, будет проходить по уголовному делу в качестве свидетеля - Луценко

"Киллер" стал частью спецоперации СБУ.

Мужчина, который по планам российских спецслужб должен был убить журналиста Аркадия Бабченко, будет проходить по делу как свидетель.

Об этом сегодня на брифинге заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Момент, когда Служба безопасности Украины узнала о запланированном, с человеком, которому предложили данные действия (убийство Бабченко - ред.) удалось добиться сотрудничества со следствием. То есть вчерашний исполнитель заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации для того чтобы установить и зафиксировать окончательную вину организатора и постараться узнать больше о заказчике", - рассказал Луценко.

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На вопрос журналистов о роли бывшего АТОшника в этом деле Луценко ответил: "Он будет проходить как свидетель".

“Вчерашняя оперативная комбинация включает в себя информирование и даже фото, которое должно привести заказчика и организатора к уверенности в выполненном заказе, и к определенным действиям, которые могут стать для нас основанием для предъявления подозрения и обвинения”, - добавил Генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко живой, СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой.

В СБУ сообщили, что имеют доказательства того, что убийство журналиста заказали российские спецслужбы. Для этого был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителя преступления. Организатор предложил совершить убийство АТОшнику, который в итоге стал сотрудничать с СБУ.

Организатора убийства задержали.