Участник АТО, который “стрелял” в Бабченко, будет проходить по уголовному делу в качестве свидетеля - Луценко

18:27, 30 мая 2018
Общество
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"Киллер" Аркадия Бабченко будет проходить по делу как свидетель / фото УНИАН

Об этом сегодня на брифинге заявил Генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Момент, когда Служба безопасности Украины узнала о запланированном, с человеком, которому предложили данные действия (убийство Бабченко - ред.) удалось добиться сотрудничества со следствием. То есть вчерашний исполнитель заказа был, согласно действующему законодательству, частью оперативной комбинации для того чтобы установить и зафиксировать окончательную вину организатора и постараться узнать больше о заказчике", - рассказал Луценко.

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На вопрос журналистов о роли бывшего АТОшника в этом деле Луценко ответил: "Он будет проходить как свидетель".

“Вчерашняя оперативная комбинация включает в себя информирование и даже фото, которое должно привести заказчика и организатора к уверенности в выполненном заказе, и к определенным действиям, которые могут стать для нас основанием для предъявления подозрения и обвинения”, - добавил Генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что российский оппозиционный журналист Аркадий Бабченко живой, СБУ провела спецоперацию с максимальной защитой.

В СБУ сообщили, что имеют доказательства того, что убийство журналиста заказали российские спецслужбы. Для этого был завербован гражданин Украины, который должен был найти исполнителя преступления. Организатор предложил совершить убийство АТОшнику, который в итоге стал сотрудничать с СБУ.

Организатора убийства задержали.

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Теги: #Аркадий Бабченко