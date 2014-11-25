Судья, запретивший Майдан в Киеве, пытается избежать люстрации через суд

Как известно, 25 сентября Временная специальная комиссия по проверке судей судов общей юрисдикции пришли к выводу о нарушении присяги в действиях судьи окружного админсуда города Киева Санина, сообщает Украинская правда.

Теперь через суд судья пытается получить заключение ВСК.

По словам источников в юридических кругах, "очевидно, что получив по суду решение комиссии, Санин может его обжаловать, по крайней мере другие судьи уже прибегли к таким действиям. Это может затянуть процесс отстранения его от должности".

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После начала производства, Санин подал ходатайство о переносе рассмотрения дела в Киевский окружной административный суд.

Как известно, Окружной админсуд Киева решением Санина запретил митинги на Майдане независимости, Европейской площади, улицах Банковая, Грушевского, Богомольца с 1 декабря 2013 года по иску КГГА.

Напомним, закон о люстрации Рада приняла в сентябре с третьей попытки.