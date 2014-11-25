Возбуждено дело по факту взрыва около воинской части Харькова

12:21, 25 ноября 2014
Общество
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По факту взрыва, произошедшего около полуночи в Октябрьском районе Харькова, открыто уголовное дело.

Возбуждено дело по факту взрыва у воинской части Харькова / фото из соцсетей

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("умышленное повреждение имущества путем взрыва").

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В сообщении говорится, что взрыв произошел у забора воинской части, пострадавших нет. Повреждено ограждение военной части, выбиты окна в жилом доме напротив.

Досудебное расследование проводит Октябрьский райотдел милиции. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

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