Возбуждено дело по факту взрыва около воинской части Харькова

По факту взрыва, произошедшего около полуночи в Октябрьском районе Харькова, открыто уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса ("умышленное повреждение имущества путем взрыва"). Читайте такжеВ Харькове у воинской части прогремел мощный взрыв В сообщении говорится, что взрыв произошел у забора воинской части, пострадавших нет. Повреждено ограждение военной части, выбиты окна в жилом доме напротив. Досудебное расследование проводит Октябрьский райотдел милиции. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

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