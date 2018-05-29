"Титушка" Крысин отказался выходить из камеры СИЗО - не явился на заседание суда

Следующее заседание по делу Крысина состоится 31 мая.

Юрий Крысин, которого обвиняют в убийстве журналиста Вячеслава Еремея в феврале 2014 года, не явился на очередное заседание суда.

Об этом в Facebook сообщила вдова журналиста Светлана Кирилаш. По ее словам, Крысин отказался выходить из камеры СИЗО.

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Вместо подозреваемого на заседание суда явилась его адвокат Татьяна Гнатюк.

"До сих пор даже не зачитали обвинительный акт. Единственное достижение — что персонажа отправили в СИЗО", — написала Кирилаш.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева «титушки» убили журналиста Веремия. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который добивал битой раненого журналиста, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.

Прокуратура обжаловала решение Шевченковского райсуда и просит назначить Крысину 6 лет лишения свободы.