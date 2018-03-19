"Титушка" Крысин появился в суде и заявил, что расторг соглашение со своим адвокатом

Он просит суд дать 2-3 недели на ознакомление нового адвоката, которого у него еще нет, с апелляционной жалобой прокуратуры на приговор суда первой инстанции об условном осуждении.

"Титушка" Юрий Крысин, обвиненный в причастности к убийству журналиста Вячеслава Веремия, явился на заседание Апелляционного суда Киева.

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Как передает корреспондент УНИАН, Крысин заявил, что расторг соглашение с предыдущим защитником и просит время для ознакомления с апелляционной жалобой нового адвоката, которого пока у него еще нет. На это обвиненный просит 2-3 недели.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 февраля 2014 года на углу улиц Владимирской и Большой Житомирской в центре Киева «титушки» убили журналиста Веремия. Сначала его сильно избили, а затем выстрелили в спину.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков «ДНР» и был убит в Горловке в июле 2015 года.

22 декабря 2017 года «титушке» Крысину, который добивал битой раненого журналиста, судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник вынес приговор в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой наказания сроком на два года. Таким образом, если в течение двух лет Крысин не совершит уголовных преступлений, он будет освобожден от отбывания наказания в местах лишения свободы.