Тимошенко обещает изучить финский опыт борьбы с коррупцией

04:28, 07 марта 2008
Общество
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Точнее сказать, опыт "минимизации"

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает направить делегацию в Финляндию для изучения опыта борьбы с коррупцией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в Брюсселе.

«Финляндия – первая в мире страна по минимизации коррупции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер отметила, что во время ее вчерашней встречи с Президентом Финляндии Тарьей ГАЛОНЕН речь шла о возможности изучения Украиной финского опыта.

Как сообщал УНИАН, 5-6 марта Ю.ТИМОШЕНКО находилась в Брюсселе, где провела ряд двусторонних встреч и приняла участие в международной конференции «Женщины: стабилизируя опасный мир».

 

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