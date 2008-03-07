Тимошенко обещает изучить финский опыт борьбы с коррупцией
04:28, 07 марта 2008Общество
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Точнее сказать, опыт "минимизации"
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает направить делегацию в Финляндию для изучения опыта борьбы с коррупцией.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам в Брюсселе.
«Финляндия – первая в мире страна по минимизации коррупции», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Премьер отметила, что во время ее вчерашней встречи с Президентом Финляндии Тарьей ГАЛОНЕН речь шла о возможности изучения Украиной финского опыта.
Как сообщал УНИАН, 5-6 марта Ю.ТИМОШЕНКО находилась в Брюсселе, где провела ряд двусторонних встреч и приняла участие в международной конференции «Женщины: стабилизируя опасный мир».
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