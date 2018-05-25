Убийцу депутата Черкасского облсовета готовят к выписке из больницы - СМИ

Палату охраняют копы, однако подозрение мужчине еще не объявляли.

Правоохранители Черкасской области проводят обыски у мужчины, который накануне убил депутата областного совета Сергея Гуру.

Сам Николай Гончар сейчас в больнице, говорится в сюжете ТСН.

Подозреваемый ранен из травматического оружия, но угрозы жизни нет, потому что жизненно важные органы не повреждены. Мужчину уже перевели из реанимации в хирургическое отделение, палата Гончара под охраной полиции. Адвокат утверждает, что его клиент с правоохранителями не общается, а самого юриста к клиенту не пускают. Подозрения, по словам защитника, Гончару не вручали, поэтому ожидается, что в ближайшее время мужчину выпишут из больницы, а суд сможет избрать меру пресечения.

Читайте такжеУбийство депутата в Черкассах: полиция сообщила детали инцидента (фото, видео)

Операцию задержания осуществляли бойцы специального назначения. "Ближайшее спецподразделение КОРД из Кропивницкого было поднято по тревоге и направлено в город Черкассы", - рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев. Однако действиями правоохранителей в городе недовольны. В частности, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко напоминает, что смерть Гуры стала уже вторым убийством депутата за последние девять месяцев – в прошлом году в конце сентября расстреляли депутата городского совета Михаила Бинусова, когда тот ставил машину в гараж. Ни подозреваемых, ни каких-либо более-менее четких результатов расследования того дела до сих пор нет. Относительно последних событий, городской голова возмущен свободным оборотом оружия. "Человек с двумя гранатами, пистолетом может свободно передвигаться по Черкассам. Недостаточной является работа правоохранительных органов", - утверждает Бондаренко.

У погибшего депутата остались жена и трое детей, Сергея Гуру похоронят в субботу. Его убили в четверг, 24 мая.