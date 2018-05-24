200 километров счастья от турков: как на Львовщине иностранные компании ремонтируют дорогу (видео)

10:00, 24 мая 2018
Общество
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На трассе Киев-Чоп есть отрезок в 200 км, отремонтированный почти за «ювелирными» технологиями. Украина отдала часть автострады в обслуживание иностранной компании.

В течение 7 лет на отрезке дороги Киев-Чоп турецкая компания должна ремонтировать асфальтное покрытие, наносить разметку, чистить снег, стричь газоны, убирать мусор, следить за туалетами вдоль трассы.

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За работой турков следит французская компания, которая осуществляет непрерывный технический надзор. За любой огрех компании грозит штраф, поэтому дорога все время в идеальном состоянии.

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Теги: #дорога#Львов#асфальт#капитальный ремонт#ремонт дорог