Как встретим гостей, где развлечемся и где искать фан-зоны: как Киев будет встречать финал Лиги Чемпионов-2018

Главные события финала Лиги чемпионов-2018 начинаются 24 мая, также впервые будут работать две большие локации для трансляции финального матча.

Совсем скоро столица Украины будет принимать сразу два финала Лиги чемпионов УЕФА - самого авторитетного футбольного турнира среди клубов.

Так, финальный матч Лиги чемпионов среди мужчин состоится 26 мая в 21.45 на НСК «Олимпийский». В нем за кубок будут бороться ФК «Ливерпуль» и ФК «Реал Мадрид».

А в финале Лиги чемпионов среди женщин, который пройдет 24 мая в 19.00 на стадионе им. Валерия Лобановского, встретятся ФК «Вольсбург» и ФК «Лион».

Как Киев будет встречать гостей города, где можно будет смотреть онлайн-трансляцию и сколько ожидается болельщиков?

Ограничение движения в центре Киева

В Киеве 1,5-километровая зона вокруг Национального спортивного комплекса «Олимпийский» с вечера 25 мая до утра 27 мая будет пешеходной.

Читайте такжеВ Киеве к обеспечению безопасности во время финала ЛЧ присоединятся британские полицейские

В частности, ограничения будут действовать на бульваре Леси Украинки, улицах Владимирской, Богдана Хмельницкого, Коновальца.

Также, с 12 мая ограничен проезд по улице Крещатик и будет действовать это ограничение до 31 мая.

В ФФУ киевлянам рекомендуют в день матча оставить свои транспортные средства дома, ведь городом будет проехать трудно, поскольку практически весь центр будет перекрыт.

Как Киев будет встречать гостей финала Лиги чемпионов-2018

Международный аэропорт «Борисполь» готов принять 100 чартерных рейсов и 20 тыс. болельщиков, которые прилетят в аэропорт в день матча и будут улетать ночью после матча.

Встречать болельщиков в "Борисполе" полиция и пограничники будут с лицами, разрисованными в флаги двух команд.

Чтобы избежать конфликтов между фанами команд-финалистов, их разведут по двум терминалам аэропорта. Для этого аэропорт открывает терминал «Б», который в повседневной жизни не используется.

Так, из терминала «Б» автобусы-шаттлы будут забирать фанатов испанской команды «Реал-Мадрид», из терминала «Д» – британского «Ливерпуля».

На стадион «Олимпийский» болельщики команд-финалистов будут заходить с двух разных сторон, что также позволит избежать столкновений.

Транспорт Киева и бесплатный проезд

В целом, Киев готов принять 34 тыс. заявленных болельщиков на финальные матчи Лиги чемпионов УЕФА, по 17 тысяч от каждого клуба-финалиста.

В столице будет работать система combi ticket для тех, у кого есть билет на матч, как на мужской финал, так и на женский. Это означает, что владельцы билетов на финал будут иметь право бесплатного проезда в коммунальном транспорте города.

Для мужского финала – 26 и 27 мая в 12.00. Для женского – в четверг и пятницу до 12.00. Маршрутки в систему combi ticket не входят.

Также это означает, что волонтеры, представители медиа, сотрудники стадиона, которые прошли аккредитацию, могут с сегодняшнего дня и до воскресенья пользоваться всем городским муниципальным транспортом бесплатно на основании аккредитации.

УЕФА будет компенсировать городу расходы - 100 тысяч евро за такие перевозки.

В день финального матча коммунальный транспорт будет работать на 3 часа дольше.

Фан-зоны в Киеве и локации, где будут транслировать финал

Фан-зона команды болельщиков британского «Ливерпуля» будет размещена вблизи парка им. Тараса Шевченко, а испанского «Реала» - возле дворца «Украина».

Читайте такжеФинал Лиги чемпионов в Киеве – зачем и для кого?

Предусмотрен трансфер болельщиков из международного аэропорта «Борисполь» автобусами, которые будут доставлять их к местам размещения и фан-зон.

На территории фан-зон будут присутствовать представители консульских служб на случай, если возникнут какие-то экстренные вопросы.

Кроме фан-зон для фанатов команд-финалистов, в Киеве 26 мая будут работать две большие локации для трансляции финального матча Лиги чемпионов УЕФА, который пройдет на НСК «Олимпийский».

Одна из локаций будет бесплатной – на Контрактовой площади, на другую – на Певческом поле можно будет попасть, купив билет. Места трансляций согласованы с УЕФА.

Развлечения перед финалом

Главные события финала Лиги чемпионов-2018 начинаются 24 мая.

В частности, в 11.00 состоится открытие Фестиваля чемпионов на Крещатике. Здесь будут работать как футбольные площадки, фан-зоны, так и концертная площадка.

На футбольных площадках пройдут частности, матчи специальной программы доступа к футболу: это и команды футболистов с особыми потребностями, детские команды, а также будет проходить мировой чемпионат среди бездомных.

Зона Фестиваля чемпионов будет работать ежедневно до 23.00, за исключением субботы, 26 мая – в этот день закрытия состоится в 20.00, поскольку начнется финальный матч Лиги чемпионов УЕФА на НСК «Олимпийский».

24 мая на Софийской площади установят 20-метровую копию Кубка Лиги чемпионов.