В "Борисполе" к финалу ЛЧ полицейским и пограничникам разрисуют лица в цвета футбольных команд

Таким образом хотят продемонстрировать, что правоохранители невероятно дружны.

Лица сотрудников полиции, а также пограничников, которые будут встречать болельщиков на время финала Лиги чемпионов УЕФА, разрисуют в цвета "Реал Мадрида" и "Ливерпуля".

Об этом рассказал на брифинге Андрей Мирошниченко, советник заместителя председателя КГГА, главный представитель КГГА по вопросам, связанным с проведением финалов Лиги чемпионов УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд сезона 2017/2018 в Киеве, передает 112.ua.

"Мы подготовили несколько сюрпризов для всех болельщиков. Например, полиция в "Борисполе" и пограничники будут встречать болельщиков с лицами, разрисованными в цвета флагов двух команд. Мы хотим показать, что у нас есть власть, сила, правоохранители, что они невероятно дружны и с радостью встречают всех наших гостей", - рассказал он.

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Отметим, что финальный матч Лиги чемпионов 2017/18 состоится 26 мая в Киеве на НСК "Олимпийский". Ожидается, что во время финала Лиги чемпионов в столицу прибудут около 50 тысяч гостей.

В целом МВД Украины собирается задействовать для охраны порядка во время футбольного матча 26 мая около 12 тыс. правоохранителей. Из них – 6 тыс. полицейских, 3 тыс. нацгвардейцев, тысяча пограничников и другие подразделения. К охране общественного порядка во время финального матча Лиги чемпионов присоединятся правоохранители Великобритании.