Российская Дума уменьшила пособия по безработице жителям оккупированного Крыма

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, необходимость изменить закон связана с тем, что до оккупации пособие по безработице для некоторых категорий граждан в Крыму было выше, чем в России.

Читайте такжеРоссия в Крыму нарушает обязательства оккупационной власти - Human Rights WatchСогласно тексту законопроекта, крымчане, которые потеряли работу, начиная с 1 января 2015 года, будут получать пособие уже российскому законодательству. Его сумма в настоящее время в РФ колеблется от 800 рублей до 4,9 тыс. рублей.

Для тех жителей Крыма и Севастополя, кто начал получать эту соцвыплату до 31 декабря 2014, ее размер полностью сохранится.

Если сумма превышает ту, что закреплена российским законодательством, оккупанты обещают надбавку из бюджета Крыма.