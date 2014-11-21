Российская Дума уменьшила пособия по безработице жителям оккупированного Крыма

17:44, 21 ноября 2014
Общество
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Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении законопроект, который определяет особенности получения пособий по безработице в аннексированных Крыму и Севастополе.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно сообщению, необходимость изменить закон связана с тем, что до оккупации пособие по безработице для некоторых категорий граждан в Крыму было выше, чем в России.

Читайте такжеРоссия в Крыму нарушает обязательства оккупационной власти - Human Rights WatchСогласно тексту законопроекта, крымчане, которые потеряли работу, начиная с 1 января 2015 года, будут получать пособие уже российскому законодательству. Его сумма в настоящее время в РФ колеблется от 800 рублей до 4,9 тыс. рублей.

Для тех жителей Крыма и Севастополя, кто начал получать эту соцвыплату до 31 декабря 2014, ее размер полностью сохранится.

Если сумма превышает ту, что закреплена российским законодательством, оккупанты обещают надбавку из бюджета Крыма.

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