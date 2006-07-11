Жара будет отступать

12 июля, по прогнозам синоптиков, на территории Украины ожидается переменная облачность. Днем местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в Крыму в отдельных районах сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-23°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

13-14 июля сохранится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-23°.

15-16 июля в западных и северных, а 16 июля и в центральных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы на остальной территории отдельные грозовые дожди. Температура 15 июля существенно не изменится, лишь днем в западных и северных областях снизится до 20-25°; 16 июля ночью 10-16°, на побережье морей до 20°, днем 22-28°.

В г. Киеве и столичной области 12 июля будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем по области отдельные кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 18-20°, днем около 30°, по области ночью 15-20°, днем 26-31°.

13-14 июля переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 27-32°.

Температура 15 июля ночью существенно не изменится, днем снизится к 20-25°; 16 июля ночью 10-16, днем 22-27°.