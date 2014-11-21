В СНБО предупреждают об угрозе диверсий и терактов
14:30, 21 ноября 2014Общество
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РНБО предупреждает граждан об угрозе терактов и призывает быть бдительными.
В СНБО предупредили об угрозе терактов / Фото УНИАН
Об этом заявил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко. "Есть информация о возможности угроз диверсионной деятельности, мы призываем людей быть бдительными, чтобы не повторялись попытки подрыва и гибели наших людей", - отметил он.
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"Поэтому и правоохранители и другие силовые ведомства работают с местным населением и оперативной информацией, которая предоставляется на горячие линии, для того, чтобы заблокировать и не дать возможности противникам Украины сделать свое черное дело", - добавил Андрей Лысенко.
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