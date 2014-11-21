Сотрудник СБУ, из-за которого в резонансном ДТП погибли 2 человека, получил 7 лет тюрьмы

Об этом сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Напомним, 22 июня 2013 года в Киеве на Интернациональной площади произошло ДТП с участием 4 автомобилей - Infiniti, Toyota Corolla, Opel Zafira и автобуса МАЗ. После столкновения Infiniti, за рулем которого был сотрудник СБУ, перевернулся. Именно этот водитель, проигнорировав красный свет светофора, стал виновником ДТП, в результате которого на месте происшествия погибла девушка - пассажир автомобиля Infiniti. Водитель и 2 пассажира этого же автомобиля, а также водитель и 6 пассажиров автобуса были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Позже работник СБУ, который был пассажиром Infiniti, умер в больнице.

По данным ГПУ, суд признал виновным сотрудника СБУ и приговорил его к 7 годам лишения свободы.

Это ДТП имело большой общественный резонанс. Досудебное расследование в уголовном производстве проводилось следственным отделом военной прокуратуры Центрального региона, которым были добыты неопровержимые доказательства вины обвиняемого в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управлявшим транспортным средством, что повлекло потерпевшим средней тяжести телесные повреждения, тяжкое телесное повреждение и гибель нескольких лиц"), - сообщили в ГПУ.