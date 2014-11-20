Во время обстрела в Счастье ранены двое детей и женщина - очевидец
19:42, 20 ноября 2014Общество
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Обстрел города Счастье продолжается в течение последних двух часов.
uapress.info
В течение последних двух часов идет обстрел города Счастье, что в Луганской области. В результате взрыва у здания супермаркета ранены трое человек.
Об этом сообщил один из преподавателей лицея, передает Hromadske.TV.
По его информации во время обстрела снаряды попали в помещение неработающего супермаркета.
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«Попали в центр здания. Видно насквозь. 50 метров от лицея... Нет окон в общежитии и в главном входе лицея», - рассказал он.
По словам преподавателя, ранены лицеисты и еще одна местная жительница, которые находились возле здания, когда произошел взрыв.
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