Во время обстрела в Счастье ранены двое детей и женщина - очевидец

В течение последних двух часов идет обстрел города Счастье, что в Луганской области. В результате взрыва у здания супермаркета ранены трое человек.

Об этом сообщил один из преподавателей лицея, передает Hromadske.TV.

По его информации во время обстрела снаряды попали в помещение неработающего супермаркета.

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«Попали в центр здания. Видно насквозь. 50 метров от лицея... Нет окон в общежитии и в главном входе лицея», - рассказал он.

По словам преподавателя, ранены лицеисты и еще одна местная жительница, которые находились возле здания, когда произошел взрыв.