В Одесской области передано в суд дело матроса ВСУ, подозреваемого в убийстве сослуживца

За совершенное преступление ему грозит до 15 лет тюрьмы.

В Одесской области завершено расследование в отношении матроса Вооруженных сил Украины, подозреваемого в убийстве военнослужащего в декабре 2017 года.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, накануне военной прокуратурой Одесского гарнизона завершено досудебное расследование в отношении военнослужащего-контрактника одной из воинских частей в Одесской области, который обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса ("умышленное убийство").

Следствием установлено, что матрос ВСУ, находясь возле одного из жилых домов в селе Алтестово Беляевского района Одесской области, на почве возникших неприязненных отношений с другим военнослужащим этой же части нанес ему прямой удар ножом в область сердца. От полученных травм, которые оказались несовместимыми с жизнью, потерпевший скончался на месте происшествия.

Как уточнили в пресс-службе, подозреваемый был задержан сотрудниками Усатовского отделения полиции через несколько часов после убийства в другом населенном пункте.

Военной прокуратурой обвиняемому сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания на гауптвахте Южного территориального управления Военной службы правопорядка ВСУ.

Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в Беляевский районный суд Одесской области.

За совершенное преступление матросу грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, 3 декабря 2017 года в Беляевском районе Одесской области был задержан военнослужащий, подозреваемый в умышленном убийстве.

ЧП произошло в селе Алтестово. Между двумя военнослужащими возник конфликт. Словесная перепалка переросла в драку, во время которой 20-летний мужчина достал нож и ударил им потерпевшего в грудь. От полученной травмы ровесник злоумышленника скончался до приезда врачей.