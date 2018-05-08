От массового отравления в Черкассах кроме детей пострадали двое военных – СМИ

Сейчас рассматривается версия о том, что инцидент стал результатом определенного химического выброса.

Кроме учеников и учителей черкасской ООШ №8, которые массово начали испытывать головокружение и падать в обморок на утренней линейке 8 мая, пострадали также двое военнослужащих расположенного рядом со школой автобата.

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Как сообщает местное издание «ВИККА», ссылаясь на журналиста Вадима Комарова, военным стало плохо, они потеряли сознание. Военная часть проверяется, однако результатов проверок нет.

Сейчас рассматривается версия о том, что инцидент стал результатом определенного химического выброса.

"Есть несколько вариантов – выброс с одного из промышленных предприятий или разгерметизация автомобильной цистерны, перевозившей химикаты. Возможно, выброс был еще вчера, но вследствие вчерашнего ливня вещества могли осесть на землю. Какая из версий подтвердится – выяснят специалисты", – сообщил журналист.

Как сообщал УНИАН, в Черкассах в общеобразовательной школе №8 во время линейки ученики стали массово терять сознание. По последним данным, госпитализированы были 53 учащихся и двое учителей. 11 детей находятся в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.