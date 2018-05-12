Сломался двигатель или месть россиян: озвучены первые версии задержания украинских рыбаков в Азовском море

По законам, ничего подобного происходить не должно, но Россия в очередной раз демонстрирует пренебрежение к правовым нормам.

Двое рыбаков, пропавших в Азовском море, оказались в российском плену. Они вышли на промысел из Бердянска рано утром, связь с ними оборвалась в тот же день.

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Как сообщает ТСН, сначала родные пытались разыскать пропавших самостоятельно, впоследствии к поисковой операции присоединилась морская координационная спасательная служба. В море вышел поисковый катер, о пропаже людей оповестили пограничников и все суда, находившиеся на рейде, но впоследствии жене одного из рыбаков позвонил мужчина из Ейска в Краснодарском крае РФ. Стало понятно, что украинцев при неизвестных обстоятельствах задержали российские пограничники. "Мы можем предположить, что у них сломался двигатель, что их отнесло в открытое море, но все эти вопросы уже будут выяснены в ходе следствия", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь ГСЧС в Запорожской области Юлия Барышева.

Елена Палько утверждает, что общение с мужем длилось не больше минуты, и суть обвинений он объяснить не успел. "Он вышел на связь, сказал, что задержан российской пограничной службой. Я больше ничего не знаю", - говорит она. Следовательно, где именно и за что задержали украинцев, неизвестно.

Несмотря на вооруженный конфликт между Украиной и Россией, действует международный договор о совместном использовании Азовского моря и даже Керченского пролива. Согласно документу, это внутренние воды двух государств без никаких демаркационных линий. Ситуацию пытается прояснить украинский МИД - в Ейск уже отправился консул, поскольку по телефону российские пограничники отказались предоставлять любую информацию о пребывании украинцев.

Источники ТСН предполагают, что похищение наших рыбаков может быть местью за арест российского судна "Норд". В конце марта это судно с крымской пропиской и девятью членами экипажа в Азовском море задержали украинские пограничники за нарушение правил въезда-выезда из оккупированной территории и незаконный вылов рыбы. Дело об этом нарушении сейчас находится в суде. В мае РФ также задержала другое рыболовецкое судно с украинцами вблизи Крыму и обвинило рыбаков в нелегальном вылове рыбы.