Арест российского судна "Норд": двое моряков покинули Украину с поддельными паспортами - ГПСУ

Двое моряков с "Норда" смогли вылететь в Беларусь, еще 7 пограничники отказали в выезде.

Двое членов экипажа задержанного керченского судна «Норд» по паспортам граждан России обманным путем покинули территорию Украины и уехали в Беларусь. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Утром сегодня, 19 апреля, в киевском аэропорту «Жуляны» на рейс до Беларуси зарегистрировались якобы двое граждан России. На паспортном контроле они предъявили документы, выданные генконсульством РФ в Харькове.

Пограничники заявили, что транскрипция фамилий моряков в российских паспортах отличалась от их украинских, которые были в базах данных. Таким образом их пропустили через границу, и они смогли вылететь в Беларуси.

Уже днем во время оформления пассажиров на рейс до Минска, пограничники отказали в выезде еще 7 украинцам - членам суднокоманди «Норд».

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В ГПСУ объяснили, что «существуют основания сомневаться в законности выдачи гражданам Украины – членам суднокоманди «Норд» — документов, которые, якобы, подтверждают гражданство РФ».

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовецкое судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ.

Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест. На задержанных членов экипажа составлены админпротоколы.

31 марта капитану «Норда» Владимиру Горбенко было объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее) Уголовного кодекса Украины.

7 апреля в Госпогранслужбы сообщили, что ночью члены экипажа судна «Норд» попытались покинуть территорию Украины через пункт пропуска «Гоптовка» в Харьковской области. Моряков пытались вывезти в РФ автомобилями с дипломатическими номерами представители Генерального консульства России. Во время пограничного контроля моряки вместо паспортных документов предъявили свидетельства на возвращение в РФ. На них составили админпротоколы и вернули в Украину.

Ночью 9 апреля члены экипажа судна пытались пересечь админграницу через пункт пропуска «Чонгар», но украинские пограничники снова их не пропустили.

10 апреля Горбенко объявили новое подозрение - в незаконном занятии рыбным промыслом.