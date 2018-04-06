Скандал с судном "Норд": суд арестовал капитана с альтернативой залога

Суд определил залог в размере 35 тысяч 240 гривень.

Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога для задержанного капитана судна "Норд" Владимира Горобенка.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь прокуратуры АР Крым Татьяна Тихончик.

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Залог определен в размере 35 тысяч 240 гривень. В случае невозможности внести залог, капитан останется под стражей до 31 мая.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники в Азовском море задержали рыболовное судно «Норд». В Госпогранслужбе заявили, что члены команды судна нарушили порядок выезда с временно оккупированной территории Украины. Судно, зарегистрированное на оккупированной территории АР Крым, шло под флагом РФ. На его борту находился экипаж в составе 10 человек. У всех были паспорта граждан РФ. Судно с экипажем было отконвоировано в порт Бердянска, 30 марта на судно был наложен арест.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что требуют от Украины освободить экипаж судна.