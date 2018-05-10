Мать погибшей экс-"регионалки" Бережной рассказала о своем задержании 9 мая (фото, видео)

Бережная говорит, что на нее "начали кричать праворадикалы из-за футболки и портрета Бузины.

Мать погибшей в ДТП экс-"регионалки" Ирины Бережной Елена утверждает, что во время задержания в центре Киева 9 мая ее "избивали представители С14 и сотрудники полиции".

По словам Бережной, во время акции в центре Киева она была одета в футболку с надписью "Freedom is My Mood" и лентой. Именно эту ленту, говорит она, приняли за "георгиевскую", передает NewsOne.

"Я как организатор (акции "Бессмертный полк", - Ред.) в 9:08 по специальному проходу с правой стороны "Арсенальной" прошла проверку как и все, потому что у меня был портрет моего дедушки и портрет Олеся Бузины с цветами", - рассказала она.

Елена Бережная заявила, что на нее "начали кричать праворадикалы из-за футболки и портрета Бузины".

Мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" отметила, что дала полицейским объяснение на счет футболки.

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"Я полицейским начала объяснять, что мы организаторы. Говорила, позвоните Крищенко (главе Нацполиции города Киева, - Ред.), я же сотрудничала с Нацполицией. Я ходила в этой футболке. У меня в сумке были распечатки с сайтами, где эту футболку можно купить. На ней нет "георгиевской" ленточки, это украшение выбрала фирма ZARA. Несмотря на то, что я дала такое подробное объяснение, на меня стали нападать праворадикалы", - утверждает Бережная.

"Вместе с полицией они начали меня избивать, скручивать руки. Повалили меня на пол - я ударилась головой об асфальт. Потащили меня к машине. Мне стало плохо и я попросила вызвать скорую помощь. Вместо этого они меня за руки за ноги затолкали в машину. Не хотели вызывать скорую помощь в райотделе милиции, пока не приехали ООН, ОБСЕ и адвокат, которого пригласили. Она (адвокат, - Ред.) добилась, чтобы ее и врачей скорой пропустили ко мне", - рассказала свою версию событий мать погибшей в ДТП депутатки.

По словам женщины, в райотделе ей говорили "подпишите протокол, и мы Вас отсюда вышвырнем".

Также Елена Бережная утверждает, что у нее "диагностировали сотрясение головного мозга, трещины в ребрах и многочисленные ушибы и ссадины".

Как сообщал УНИАН, 9 мая в Киеве полиция во время акции "Бессмертный полк" задержала мать погибшей экс-депутатки от "Партии регионов" Ирины Бережной Елену Бережную.