Марши, драки и задержания: как в Украине отмечают 9 мая (фото, видео)
Сегодня по всей Украине проходят массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, во время которых не обошлось без драк, задержаний и провокаций. Были и более традиционные способы отметить праздник: марши, возложения цветов и выставки военной техники.
Массовые мероприятия ко Дню победы в Киеве
С самого утра Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр обороны Степан Полторак вместе с ветеранами возложили цветы у могилы Неизвестного солдата в Киеве.
Позже на площади возле музея истории Украины во Второй мировой войне состоялось торжественное принятие военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ.
В это время возле метро "Арсенальная" начали собираться участники акции "Бессмертный полк". Участники шествия имели при себе плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны. Они прошли по "коридору" от "Арсенальной" до площади Славы, к которому правоохранители пропускают через рамки металлоискателей.
Параллельно из-за скандала с телеканалом "Интер" под зданием канала на улице Дмитриевской в Киеве проходит акция «Национального корпуса», к которой присоединились около 70 человек.
Активисты на фасаде здания расклеили листовки с проукраинскими лозунгами. В частности, на листовках написано "Сделаем "Интер" патриотическим", "Сделаем "Интер" украинским" и "Интер" будет наш".
Драки, столкновения и задержания
В целом во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые проходят в Украине, задержаны 14 человек.
В частности, возле метро "Арсенальная" в Киеве задержан участник националистического движения, председатель броварского отделения "Монолит". Возле парка Вечной Славы полиция задержала мужчину, который пытался пронести ружье на массовые мероприятия. Также в Киеве полиция задержала мать погибшего экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной за запрещенную в Украине символику.
Еще двух человек с георгиевскими лентами задержали в Одессе. Во Львове во время празднования Дня победы задержали мужчину, одетого в футболку с надписью «СССР».
В некоторых городах не обошлось без драк. Так, стычка произошла во время акции "Бессмертный полк" в Киеве. В результате драки пострадал мужчина, ему разбили нос.
День победы на нацизмом во Второй мировой войне отметили с дракой и в Мелитополе. Там стычка произошла из-за того, что полиция просила участников акции снять георгиевские ленты.
В Житомире во время мероприятий ко Дню победы возникли столкновения из-за флага с надписью «На Москву!». Общественные активисты принесли на торжество голубой флаг с надписью, который пытались установить на танк – памятник в честь 20-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне. Однако сделать это им помешали правоохранители. После этого активисты с флагом присоединились к торжественному шествию к Монументу Славы.
В Одессе во время акции «Бессмертный полк» ее участники выкрикивали пророссийские лозунги, в частности, восхваляющие российского президента Владимира Путина. Среди присутствующих - группа участников антимайдановських акций на Куликовом поле, где в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года погибло более 40 человек во время массовых беспорядков. Одна женщина из этой группы оделась в костюм цветов российского триколора: головной убор - белый, туника - синяя, нижняя часть наряда - красная. Группа с Куликового поля также надела футболки с портретами погибших в Доме профсоюзов в 2014 году. Некоторые несли портреты этих людей, также замечен портрет известного пророссийского телеведущего Григория Кваснюка, который умер в 2017 году.
Празднование Дня победы в регионах
Всего в Украине произошло 1250 массовых мероприятий ко Дню победы, в которых приняли участие 365 тысяч человек.
После торжественного возложения цветов в Харькове на главной аллее Мемориала собрались около 300 человек с портретами участников Второй мировой войны. Участники возложения начали скандировать: “Фашизм не пройдет”, “С Днем Победы”. Некоторые участники этой акции заявляли: “Харьков - русский город”. Впрочем возложение прошло без провокаций и столкновений.
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В Кропивницком наоборот, во время шествия люди выкрикивали патриотические лозунги: «Героям слава – Слава Украине!», «Украина – превыше всего!» «Слава нации – смерть врагам!».
На День победы в Житомире участники мероприятия торжественным шествием прошли от площади Победы к Монументу Славы. В руках они держали национальные флаги. Возле монумента представители Совета церквей Житомирщины провели совместный молебен за погибших во Второй мировой войне украинцев и за мир в государстве, после чего состоялось возложение цветов. Участие в нем приняли представители городской власти, народные депутаты, ветераны Второй мировой войны, военные, молодежь и представители различных церквей. Для участников празднования действовала полевая кухня.
В Ровно в торжествах по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие более тысячи человек. Участники торжеств под залпы военного салюта возложили цветы и венки к памятнику на Аллее Славы и могил погибших во Второй мировой войне.