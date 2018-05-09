Марши, драки и задержания: как в Украине отмечают 9 мая (фото, видео)

Всего в Украине произошло 1250 массовых мероприятий ко Дню победы.

Сегодня по всей Украине проходят массовые мероприятия по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, во время которых не обошлось без драк, задержаний и провокаций. Были и более традиционные способы отметить праздник: марши, возложения цветов и выставки военной техники.

Массовые мероприятия ко Дню победы в Киеве

С самого утра Президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман, министр обороны Степан Полторак вместе с ветеранами возложили цветы у могилы Неизвестного солдата в Киеве.

Позже на площади возле музея истории Украины во Второй мировой войне состоялось торжественное принятие военной присяги молодым пополнением 101-й отдельной бригады охраны Генштаба ВСУ.

В это время возле метро "Арсенальная" начали собираться участники акции "Бессмертный полк". Участники шествия имели при себе плакаты с портретами погибших в годы Второй мировой войны. Они прошли по "коридору" от "Арсенальной" до площади Славы, к которому правоохранители пропускают через рамки металлоискателей.

Параллельно из-за скандала с телеканалом "Интер" под зданием канала на улице Дмитриевской в Киеве проходит акция «Национального корпуса», к которой присоединились около 70 человек.

Активисты на фасаде здания расклеили листовки с проукраинскими лозунгами. В частности, на листовках написано "Сделаем "Интер" патриотическим", "Сделаем "Интер" украинским" и "Интер" будет наш".

Драки, столкновения и задержания

В целом во время массовых мероприятий ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, которые проходят в Украине, задержаны 14 человек.

В частности, возле метро "Арсенальная" в Киеве задержан участник националистического движения, председатель броварского отделения "Монолит". Возле парка Вечной Славы полиция задержала мужчину, который пытался пронести ружье на массовые мероприятия. Также в Киеве полиция задержала мать погибшего экс-депутата от Партии регионов Ирины Бережной за запрещенную в Украине символику.

Еще двух человек с георгиевскими лентами задержали в Одессе. Во Львове во время празднования Дня победы задержали мужчину, одетого в футболку с надписью «СССР».

В некоторых городах не обошлось без драк. Так, стычка произошла во время акции "Бессмертный полк" в Киеве. В результате драки пострадал мужчина, ему разбили нос.

День победы на нацизмом во Второй мировой войне отметили с дракой и в Мелитополе. Там стычка произошла из-за того, что полиция просила участников акции снять георгиевские ленты.

В Житомире во время мероприятий ко Дню победы возникли столкновения из-за флага с надписью «На Москву!». Общественные активисты принесли на торжество голубой флаг с надписью, который пытались установить на танк – памятник в честь 20-летия победы над фашизмом во Второй мировой войне. Однако сделать это им помешали правоохранители. После этого активисты с флагом присоединились к торжественному шествию к Монументу Славы.

В Одессе во время акции «Бессмертный полк» ее участники выкрикивали пророссийские лозунги, в частности, восхваляющие российского президента Владимира Путина. Среди присутствующих - группа участников антимайдановських акций на Куликовом поле, где в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года погибло более 40 человек во время массовых беспорядков. Одна женщина из этой группы оделась в костюм цветов российского триколора: головной убор - белый, туника - синяя, нижняя часть наряда - красная. Группа с Куликового поля также надела футболки с портретами погибших в Доме профсоюзов в 2014 году. Некоторые несли портреты этих людей, также замечен портрет известного пророссийского телеведущего Григория Кваснюка, который умер в 2017 году.

Празднование Дня победы в регионах

Всего в Украине произошло 1250 массовых мероприятий ко Дню победы, в которых приняли участие 365 тысяч человек.

После торжественного возложения цветов в Харькове на главной аллее Мемориала собрались около 300 человек с портретами участников Второй мировой войны. Участники возложения начали скандировать: “Фашизм не пройдет”, “С Днем Победы”. Некоторые участники этой акции заявляли: “Харьков - русский город”. Впрочем возложение прошло без провокаций и столкновений.

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В Кропивницком наоборот, во время шествия люди выкрикивали патриотические лозунги: «Героям слава – Слава Украине!», «Украина – превыше всего!» «Слава нации – смерть врагам!».

На День победы в Житомире участники мероприятия торжественным шествием прошли от площади Победы к Монументу Славы. В руках они держали национальные флаги. Возле монумента представители Совета церквей Житомирщины провели совместный молебен за погибших во Второй мировой войне украинцев и за мир в государстве, после чего состоялось возложение цветов. Участие в нем приняли представители городской власти, народные депутаты, ветераны Второй мировой войны, военные, молодежь и представители различных церквей. Для участников празднования действовала полевая кухня.

В Ровно в торжествах по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне приняли участие более тысячи человек. Участники торжеств под залпы военного салюта возложили цветы и венки к памятнику на Аллее Славы и могил погибших во Второй мировой войне.