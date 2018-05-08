"Фашистские преступники": скандал вокруг "Интера" из-за видео с концерта к 9 мая набирает обороты
— Thirteen 🔞 (@Thi1teenth) May 7, 2018
У нас точно в стране идет война? Посмотрите что на Интере будет 9мая. pic.twitter.com/bMGXLvozq5
В соцсетях 7 мая появилось видео отрывка концерта ко Дню Победы 9 мая, который покажет телеканал "Интер".
Отрывок вызвал критику пользователей сети из-за слов ведущих в стиле российской пропаганды.
Читайте такжеВ сети показали, как концерт "Интера" к 9 мая рекламируют в поезде "Интерсити" (фото)
"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память", - говорит в видео ведущая Анастасия Даугуле.
"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - отвечает другой ведущий, Андрей Доманский.
Соцсети уже отреагировали на скандальное видео телеканала "Интер" к 9 мая:
#Інтер про борців за незалежність: "Улицы называют именами фашистских преступников''. Як вам? Вирвати руки "українцю", що писав цей текст 😡 pic.twitter.com/dr3qcnshdr— Денис Котенко (@d_kotenko) May 7, 2018
І це Український телеканал?— Ukraine News UP 🇺🇦 (@by_Ukraine) May 8, 2018
— Горіти тобі #ІНТЕР 🔥🔥🔥
Тільки послухайте що ці виродки несуть!!
[Максимальний 🔁 Репост] pic.twitter.com/l9fpyefYaj
#Интер уже горит или ещё нет?— Правдивый Модер (@ZorGeRixard) May 8, 2018
У нас точно в стране идет война?— Thirteen 🔞 (@Thi1teenth) May 7, 2018
Посмотрите что на Интере будет 9мая. pic.twitter.com/bMGXLvozq5