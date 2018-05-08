"Фашистские преступники": скандал вокруг "Интера" из-за видео с концерта к 9 мая набирает обороты

21:02, 08 мая 2018
Общество
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В соцсетях 7 мая появилось видео отрывка концерта ко Дню Победы 9 мая, который покажет телеканал "Интер".

Отрывок вызвал критику пользователей сети из-за слов ведущих в стиле российской пропаганды.

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"Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков. Это наша история. Это наша генетическая память", - говорит в видео ведущая Анастасия Даугуле.

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили во время факельного шествия в нашей столице, где каждый метр пропитан кровью наших соотечественников", - отвечает другой ведущий, Андрей Доманский.

Соцсети уже отреагировали на скандальное видео телеканала "Интер" к 9 мая:

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Теги: #телеканал#скандал#9 мая#Интер