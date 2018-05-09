"Бандеровские бесы - вон из Одессы, Слава Путину": в городе прошла акция "Бессмертный полк"

Правоохранители вывели из колонны мужчину, восхваляющего российского президента.

В Одессе во время акции «Бессмертный полк» ее участники выкрикивали пророссийские лозунги, в частности, восхваляющие российского президента Владимира Путина.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на Аллею Славы, расположенной в Центральном парке культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, пришли сотни людей.

Акция «Бессмертный полк» началась после завершения официальных мероприятий, посвященных 73-й годовщине со Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Собравшиеся несли красные шары, цветы, различные плакаты.

В числе пришедших – группа участников антимайдановских акций на Куликовом поле, где в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года погибли более 40 человек во время массовых беспорядков. Одна женщина из этой группы оделась в костюм цветов российского триколора: головной убор – белый, туника – синяя, нижняя часть наряда – красная. Группа с Куликова поля также надела футболки с портретами погибших в Доме профсоюзов в 2014 году. Некоторые несли портреты этих людей, также замечен портрет известного пророссийского телеведущего Григория Кваснюка, умершего в 2017 году.

Во время движения общей колонны они пели советские песни, а также скандировали: «Ура!», «Слава городам героям!», «Одесса – город-герой!», «Спасибо деду за победу!», «Фашизм не пройдет!», "Бандеровские бесы – вон из Одессы!".

Кроме того, из толпы раздались возгласы: «Донбасс, мы с тобой!», «Слава Путину!» и пр. Правоохранители вывели из колонны мужчину, восхваляющего российского президента.

В настоящее время на Алле Славы очень много людей. Они возлагают цветы к монументу Неизвестному матросу. Возле памятника находятся полицейские, которые через громкоговоритель призывают людей не скапливаться возле монумента, чтобы не провоцировать давку.

На Алле Славы также присутствуют проукраинские активисты.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Одессе в полицию доставили двух человек с георгиевскими лентами, обнаруженных на Аллее Славы.