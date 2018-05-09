Во Львове на День победы задержали мужчину, одетого в футболку с надписью "СССР"

После разъяснительной работы полиция отпустила 80-летнего львовянина.

Во Львове во время мероприятий по празднованию Дня победы во Второй мировой войне на территории воинских захоронений «Марсово поле» полиция задержала мужчину, одетого в футболку с надписью «СССР».

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Как передает корреспондент УНИАН, всего к надгробиям на «Марсовом поле» цветы возложили около 15 ветеранов. Среди них был мужчина, одетый в красную футболку с надписью «СССР». Правоохранители вывели этого мужчину за пределы захоронений и доставили в Галицкий райотдел полиции.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции области, мужчину, который оказался 80-летним львовянином, доставили в райотдел, чтобы выяснить его личность, а также во избежание возможных провокаций, поскольку он был одет в футболку с запрещенной символикой. После разъяснительной работы его отпустили.

После возложения цветов на «Марсовом поле» (улица Мечникова), ветераны прошли к Холму славы на улице Пасечной. Здесь они возложили цветы к могилам воинов погибших во Второй мировой войне, выступления и речи не прозвучали.

Также возле Холма славы сейчас находятся около 10 представителей праворадикальных организаций, которые, по их словам, наблюдают, чтобы львовяне, которые приходят возлагать цветы, не имели георгиевских лент и другой запрещенной символики. Вечный огонь на Холме славы сих пор не зажигался. Сейчас здесь присутствует большое количество правоохранителей.

К месту военных захоронений на Холме славы приходят горожане возложить цветы, каких-либо провокаций или правонарушений пока не зафиксировано.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Львовской области, в канун 8 мая поздно вечером правоохранители задержали трех мужчин, которые нанесли краской на металлический забор вокруг аварийного Монумента славы надписи краской «Советская оккупация». У мужчин изъяли 4 аэрозольных баллончика с краской и 3 газовых баллончика. Мужчин доставили в Галицкий райотдел полиции, ими оказались местные жители в возрасте от 19 до 33 лет. Самый старший из них взял ответственность за нанесение надписей на себя, в отношении его составлен административный протокол за хулиганство. Утром 9 мая надписи были стерты.