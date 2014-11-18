Из-за обстрелов в Донецке без газа осталось почти 3 тысячи жителей

Об этом сообщается на сайте городского совета.

В частности, повреждено 9 домов. Кроме того, вследствие попадания снарядов и последующего возгорания полностью уничтожены жилой одноэтажный дом и 2 гаража.

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В результате артобстрела в Киевском районе города зафиксированы также многочисленные повреждения газопроводов. В связи с этим без газоснабжения находяться 147 домов частного сектора.

Специалисты приступили к ликвидации последствий вчерашнего артобстрела, продолжаются ремонтные работы на газопроводе. На утро 18 ноября в Донецке без газоснабжения 2696 жителей, среди них 4 многоквартирных дома, 2105 домов частного сектора и 20 предприятий.