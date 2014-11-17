На Харьковщине пьяные офицер и двое сержантов убили солдата

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Правоохранители установили, что солдата убили после ссоры, выстрелом из автомата. После этого подозреваемые самовольно оставили место дислокации воинского подразделения.

Возбуждено дело по фактам умышленного убийства и дезертирства.

Убийц задержали. Им уже объявили о подозрении в совершении указанных преступлений. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

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Журналистка СТБ Маша Малевская на своей странице в Facebook сообщила детали этого события. По ее данным, в результате столкновения военных есть еще и раненый.

"Капитан, только получил майора. И два сержанта. Пьяные. Сильно хотелось приключений. Стали задирать солдат, майор в угаре кричал про Рассею, пацаны пытались спорить. В итоге двоих контрактников вывели в поле и расстреляли. Парень из Кременчуга, 32 года, Стас - упал первым, фактически накрыл собой товарища. Тот тоже упал, притворился мертвым. Майор сказал отнести на границу - в ров, закопать. Пока тащили, обнаружили, что один живой. "Ломай шею!". Парень вовремя сориентировался - ударил первым, в одних кальсонах убежал", - написала журналистка

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