В Сумах на соцподдержку участников АТО и членов их семей в прошлом году использовали 8,6 млн гривень – мэр

Из этой суммы свыше 4,6 млн грн или 53,7% было потрачено на бесплатное питание в учебных заведениях и оздоровление детей участников АТО.

В Сумах на социальную поддержку участников антитеррористической операции и членов их семей в 2017 году использовали средства городского бюджета на сумму почти 8,6 миллиона гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в субботу, 28 апреля, городской голова Сум Александр Лысенко сообщил во время отчета перед общиной областного центра за работу в 2017 г.

«На социальную поддержку участников АТО и членов их семей в 2017 г. использовали средства городского бюджета на сумму почти 8,6 миллиона гривень. Из них свыше 4,6 млн грн или 53,7% – на бесплатное питание в учебных заведениях и оздоровление детей участников АТО», – отметил Лысенко.

По его словам, департамент соцзащиты населения также обеспечивал реализацию прав сумчан на ряд льгот, финансируемых в том числе из городского бюджета: 86% семей города охвачены системой социальной защиты, а 18% семьям льготных категорий было перечислено 317,5 млн грн помощи. Более 1,8 тыс. внутренне перемещенных лиц получили ежемесячную адресную помощь на жилищно-коммунальные услуги на сумму более 16,6 млн грн.

Руководитель города заверил, что разными видами питания в школах Сум охвачено 21 тыс. 205 учеников или 81%. Из городского бюджета на отдых и оздоровление детей использовано почти 5,4 млн грн, что почти на 3,3 млн грн больше, чем в 2016 г.