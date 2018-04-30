Досрочные выборы и революция - астролог сделал неожиданный прогноз на май

В этот период может быть принято решение о досрочных парламентских выборах. А вторая половина мая будет связана с вероятностью революций вроде той, которая произошла в Армении.

Первая половина месяца будет напряженной, зато вторая будет более позитивной и благоприятной.

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Такой прогноз сделал астролог Влад Росс, сообщает "Главред". Эксперт не советует отправляться в поездки и путешествия в период с 5 по 8 мая, особенно не стоит посещать какие-то экстремальные места. Также астролог советует воздержаться в этот период от покупок, поскольку они могут потом оказаться неудачными.

В период 9-14 мая Росс прогнозирует неожиданные события и происшествия. В это время лучше воздержаться от покупки техники и быть осторожными в интернете. Но это будет благоприятный период для задумок.

Особенно продуктивным будет период с 14 по 16 мая - новолуние. "В этот период вполне возможен резкий взлет экономического уровня в стране, могут прийти какие-то инвестиции. Да и вообще, вторая половина мая может быть серьезно насыщена различными финансовыми событиями", - прогнозирует астролог.

Если вы надумали поменять работу, то это - лучшее время для такого шага.

С 16 по 20 мая - хороший период, когда могут спонтанно и неожиданно происходить благоприятные события. "В этот период может быть принято решение о досрочных парламентских выборах. В любом случае, они станут очень вероятными. Вообще, вторая половина мая будет связана с вероятностью революций вроде той, которая произошла в Армении - некое освобождение народа от чего-то", - отметил эксперт.

Последняя декада мая станет лучшим периодом для покупки недвижимости, земли, квартир, аренды новых помещений. А 24-26 мая будут наиболее плодотворными днями и лучшим временем для открытия бизнеса, финансирования.

Росс также добавил, что вторая половина мая - удачный период для дальних поездок на курорты (особенно отдыха на море), а также для эмиграции.

"В период полнолуния, 28-30 мая, советую всем быть особенно осторожными и внимательными к своему здоровью. В это время лучше воздержаться от спиртных напитков. Есть опасность разного рода отравлений, каких-то неожиданных критических ситуаций, связанных с сердечно-сосудистой системой. Также высок риск разного рода разборок, потому лучше в эти дни не ходить в рестораны и ночные клубы", - отметил астролог.

30-31 мая будет благоприятным временем для покупки автомобиля, а также открытия и встреч клубов по интересам.