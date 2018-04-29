В МИД рассказали, когда украинских туристов должны вывезти из Египта

Отдыхающие должны были вылететь еще 27 апреля.

Группу украинских туристов, которые застряли в аэропорту египетского Шарм-эль-Шейха из-за сломанного самолета, должны вывезти сегодня, 29 апреля во второй половине дня.

Об этом сообщил Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

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"Туристическая компания сообщает о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, 29.04 во второй половине дня", - написал он на своей странице в Twitter.

Туристическая компания сообщает о готовности вывезти группу украинцев, которые продолжают находиться в Шарм-эль-Шейхе, 29.04. во второй половине дня. pic.twitter.com/9kK8HAEIqO — Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) April 29, 2018

Напомним, 27 апреля сотни украинских туристов не смогли вылететь из Шарм-эль-Шейха в Египте из-за того, что сломался самолет. Туроператор заказал самолет в египетской авиакомпании Egypt Air, но, как стало известно, львовский аэропорт не был готов принять этот самолет, поэтому возник вопрос заказа самолета из Украины.

Позже туристов разместили в гостинице.

Часть отдыхающих отправили во Львов вечером 28 апреля.