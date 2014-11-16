Украина заняла 6-е место в песенном конкурсе "Детское Евровидение-2014"

По отзывам экспертов, Украина выступила прекрасно, но завоевала только 6 место, что явно не соответствует уровню выступления, сообщает "112 Украина".

Украину на "Детском Евровидении" представляло девичье трио Sympho-Nick. Песня Spring will come в их исполнении прозвучала в финале шоу под номером 8.

Символично, что участницы трио - из разных регионов: Марта Рак - львовянка, София Куценко - харьковчанка, Амалия Крымская из Симферополя.

Украинские исполнительницы заняли 6-е место, обойдя 10 стран-конкурентов (Беларусь, Нидерланды, Кипр, Сербию, Грузию, Словению, Швецию, Черногорию, Сан-Марино и Хорватию). Всего в концерте принимали участие певцы из 16 стран.

В конкурсе победил итальянский участник Винченцо Кантьелло, набравший больше всех голосов с песней "Ты моя первая большая любовь".