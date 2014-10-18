ООН: число погибших в результате конфликта на Донбассе превысило 3,7 тыс. человек

Об этом говорится в еженедельном отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов за 17 октября.

"По состоянию на 15 октября погибли 3707 человек и 9075 получили ранения", - идет речь в сообщении.

В то же время, в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека и ВОЗ считают, что реальное число погибших значительно выше.

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По информации ООН, продолжается отток населения из охваченных конфликтом районов. По состоянию на 17 октября на Украине насчитывалось 415 тысяч внутренне перемещенных лиц.