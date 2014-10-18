ООН: число погибших в результате конфликта на Донбассе превысило 3,7 тыс. человек
02:34, 18 октября 2014Общество
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Число погибших в результате боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей достигло 3707 человек.
REUTERS
Об этом говорится в еженедельном отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов за 17 октября.
"По состоянию на 15 октября погибли 3707 человек и 9075 получили ранения", - идет речь в сообщении.
В то же время, в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека и ВОЗ считают, что реальное число погибших значительно выше.
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По информации ООН, продолжается отток населения из охваченных конфликтом районов. По состоянию на 17 октября на Украине насчитывалось 415 тысяч внутренне перемещенных лиц.
Во время необъявленной войны на Донбассе погибло 3700 человек
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