"И вы еще удивляетесь, что дети берут оружие": что следует знать родителям о травле ребенка - советы психолога

Советуя страдающим от буллинга детям привычные модели поведения, взрослые допускают катастрофические ошибки.

Тема школьного буллинга - травли детей и агрессивного преследования - не сходит с экранов телевизоров, осуждается в интернете, рождает острую полемику в родительских группах и личных блогах.

Все тревожно ищут выход, придумывают собственные методы борьбы с непонятным зловещим явлением, вспоминая свой школьный опыт. Но парадокс заключается в том, что, советуя детям привычные модели поведения, взрослые допускают катастрофические ошибки. Об этом рассказала журналу НВ психолог Екатерина Гольцберг.

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Недавно она общалась с детьми на тему буллинга с несколькими классами столичных школ. Как оказалось, лучший совет, который родители дают своим детям, когда их в классе начинают травить и обижать, - не замечать.

Родители предлагают буквально, выражаясь языком подростков, “забить” на чувства и не обращать внимания, не замечать, что их травят.

"Если расшифровать, что это значит для ребенка, то выглядеть это будет приблизительно так: “Дружище! Твои чувства никому не нужны. В этом мире ты одинок и помощи ждать неоткуда. Даже я - твой родитель - не хочу в это вникать. Мне сложно даются твои чувства. Справляйся как-то сам! А лучше - просто игнорируй обидчика и свои чувства к нему”, рассказывает психолог.

Современные родители тоже хотят быть удобными и желают растить удобных детей.

"Один мой маленький клиент после небольшой школьной потасовки дал однажды учительнице обещание, что никого никогда не будет бить. И два года честно, сцепив зубы, сдерживал данное обещание. Его продолжали обижать и смеялись над ним, игнорируя чувства. А взрослые равнодушно взирали на этот беспредел, потому что они дали себе установку “не замечать”. А потом он чуть не задушил одноклассника. Просто парнишку прорвало, шлюзы его терпения не выдержали, и он сломался", - говорит эксперт.

Анестезия души стоит недорого, отмечает психолог: Но разве вы не говорили своим детям: “Ой, что это ты грустный, не кисни! Возьми себя в руки! Не обращай на них внимания! Засунь свои чувства куда подальше и учись, давай, учись! Не бери дурное в голову!” И вы еще будете удивляться, что дети берут в руки оружие и идут расстреливать школу? Да ладно! Не замечайте! Да, не замечать — проще, ведь тогда с этим ничего не нужно делать.



Детям во все времена нужна поддержка, сочувствие и надежный тыл в виде родительского “чем я могу тебе помочь?”, “я тебя понимаю!” и “вместе мы справимся!” Им нужно плакать и грустить, обижаться и прощать обиды, уметь за себя постоять, а иногда постоять за другого, верить в свои силы и иметь силу духа, чтобы сказать “нет”, “не дам”, “я злюсь”, “мне больно”.

Это очень сложно, но очень важно для самоуважения и формирования чувства собственного достоинства, отмечает психолог.