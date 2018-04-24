За 4 года войны жилье от государства получили только 63 семьи переселенцев

Всего в Украине насчитывается около 1,6 млн внутренне перемещенных лиц.

Только 63 семьи из почти 1,6 млн внутренне перемещенных лиц получили жилье от государства за 4 года войны.

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Об этом сказал председатель парламентского комитета по правам человека Григорий Немыря во время круглого стола «Война, мир и реинтеграция: что будет после окончания АТО», сообщает "Громадське".

«За 4 года войны жилье от государства получили 63 семьи из 1,6 млн внутренне перемещенных лиц», — сказал Немыря.

Как сообщал УНИАН, по данным Минсоцполитики, количество зарегистрированных внутренних переселенцев из Крыма и Донбасса состоянию на 23 апреля составляет 1 млн 496 тыс. 713 человек, что на 9,2 тыс. больше, чем на начало 2018 года.