Несовершеннолетние вейперы: как украинские подростки массово "подсели" на вейпы, и почему это до сих пор законно (видео)

В мире вейп уже давно признали опасным для здоровья.

На протяжении нескольких последних лет среди молодежи приобрел популярность вейп. Это электронный парогенератор родом из Китая, который заменяет сигареты. Вместо табака в вейпе жидкость со спиртом, ароматизаторами и никотином, вместо дыма вейпер выпускает пар.

Особенно это нравится подросткам. По данным ВОЗ, сегодня каждый пятый украинский подросток – вейпер. Узнать, что ребенок курит вейп сложно, он не оставляет запаха.

В мире уже давно признали это занятие опасным для здоровья. В США, Великобритании, Финляндии, Новой Зеландии запрещена продажа электронных сигарет лицам, моложе 18 лет.

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Ученые Нью-Йоркского университета доказали, что пар от электронных сигарет влияет на ДНК. А это приводит к развитию раковых заболеваний. Однако в Украине запретить продажу вейпов подросткам не могут уже 2 года. Хотя проблема распространения электронных сигарет среди несовершеннолетних уже приобрела критические масштабы. Некоторые позволяют себе "парить" даже в школе, но запрета до сих пор нет.