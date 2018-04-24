В Киевской области селяне не дождались помощи и взялись ремонтировать дорогу своими силами (видео)
05:16, 24 апреля 2018Общество
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Местные жители куда только не обращались, чтобы их аварийную дорогу отремонтировали.
Местные жители решили сделать ремонт своими силами / Кадр из видео 1+1
Прямо мимо домов в селе Колонщина пролегает маршрут от одной важной трассы к другой. При этом дороги почти не осталось. Машины объезжают ямы по обочинам, детям страшно ходить в школу.
Программа "Гроші" рассказывает, что местные жители куда уже только не обращались, чтобы их аварийную дорогу отремонтировали. Но помощи так и не дождались. Устав вынимать машины из своих заборов, они решились действовать самостоятельно.
Как сообщал УНИАН, недавно Кабмин пообещал перейти от латания ям к капитальному ремонту дорог.
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