В Киевской области селяне не дождались помощи и взялись ремонтировать дорогу своими силами (видео)

05:16, 24 апреля 2018
Общество
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Местные жители решили сделать ремонт своими силами / Кадр из видео 1+1

Прямо мимо домов в селе Колонщина пролегает маршрут от одной важной трассы к другой. При этом дороги почти не осталось. Машины объезжают ямы по обочинам, детям страшно ходить в школу.

Программа "Гроші" рассказывает, что местные жители куда уже только не обращались, чтобы их аварийную дорогу отремонтировали. Но помощи так и не дождались. Устав вынимать машины из своих заборов, они решились действовать самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, недавно Кабмин пообещал перейти от латания ям к капитальному ремонту дорог.

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Теги: #ремонт дороги#дороги в Украине