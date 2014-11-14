В Донецке террористы захватили отделения «Укргазбанка» - милиция
05:40, 14 ноября 2014Общество
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В Донецке вооруженные террористы захватили отделения АБ «Укргазбанк».
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.
Так, согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в милицию поступило сообщение о том, что в г. Донецке боевики, представившиеся сотрудниками «прокуратуры ДНР», угрожая физической расправой, проникли в помещение отделения АБ «Укргазбанк» и захватили его.
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В настоящее время по данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ст.341 УК Украины (захват государственных или общественных зданий либо сооружений).
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