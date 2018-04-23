Порошенко: 100 лет назад украинское войско нигде не встречали с таким энтузиазмом, как в Симферополе

Сегодня исполняется 100 лет со дня, когда войска УНР прорвали большевистские укрепления на Чонгаре и двинулись на освобождение Крыма от оккупантов.

Президент Украины Петр Порошенко выступил с обращением к украинскому народу по случаю 100-летия начала освобождения Крыма от большевиков войсками Украинской Народной Республики, в котором заявил, что украинскую армию нигде в Украине не встречали с таким энтузиазмом, как в Симферополе.

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«Сегодня исполняется 100 лет со дня, когда в 1918 году войска Петра Болбочана прорвали большевистские укрепления на Чонгаре и отправились на освобождение Крыма от московской оккупации», - говорится в обращении, обнародованном на сайте главы государства.

Отмечается, что молниеносно проведена военная операция по захвату Сальковского моста через озеро Сиваш позволила вооруженным силам УНР быстро продвинуться вглубь полуострова и 24 апреля освободить Симферополь.

«Нигде по всей Украине не встречали украинскую армию с таким энтузиазмом, с такими овациями и с таким восторгом, как делало это население Симферополя. Все улицы были декорированы цветами и переполнены публикой, которая радостно приветствовала Болбочана. Всю дорогу за самоходом бежала тысячная толпа народа, которая провожала победителя и своего освободителя с таким пылом, с таким энтузиазмом, которому нет сравнения, которого никогда нельзя забыть», - писал в своих воспоминаниях участник Крымского похода Борис Монкевич.

«Несомненно, с военной точки зрения армия УНР получила в Крыму выдающуюся победу. Несмотря на существенное преимущество сил «красных», действия украинских частей привели к падению большевистского режима в Крыму, поспособствовали подъему на кораблях Черноморского флота в Севастополе украинских флагов», - заметил Порошенко.

Президент выразил убеждение, что «опыт героической борьбы украинского народа за родную землю, наша нынешняя кропотливая работа, направленная на укрепление армии, деятельность отечественных дипломатов на международной арене, солидарное давление мирового сообщества на агрессора неумолимо приближают возвращении вероломно аннексированного Российской Федерацией Крыма и украинских земель в Донецкой и Луганской оластях».

Порошенко заверил, что Украина обязательно победит.

Ранее сообщалось, что по инициативе руководства Федеральной службы безопасности РФ во временно оккупированном Крыму начали создавать «казачьи» военизированные формирования.