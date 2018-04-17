В оккупированном Крыму начали создавать "казачьи" военизированные формирования - ИС

Проект полностью организовывается и координируется ФСБ РФ.

По инициативе руководства Федеральной службы безопасности РФ во временно оккупированном Крыму начали создавать «казачьи» военизированные формирования. Об этом координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.

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«В рамках проекта 30 марта текущего года т.н. "парламент Крыма" принял закон "О казачестве в Республике Крым", согласно которому на аннексированом полуострове будут созданы военизированные парамилитарные структуры - "казачьи дружины", которые будут подчинены местной оккупационной власти. Деятельность этих структур будет регламентироваться т.н. "законодательными актами и постановлениями госсовета", финансирование будет выделяться из "республиканского бюджета", а при т.н. "главе Республики Крым" будет функционировать рабочая группа по вопросам казачества», - написал Тымчук.

При этом, по его информации, проект полностью организовывается и координируется ФСБ РФ.

«Создание казачьих военизированных формирований в аннексированом Крыму будет происходить по приднестровскому образцу. В связи с нарастающим социально-экономическим напряжением данные формирования будут использоваться для подавления проявлений гражданского недовольства на территории полуострова и осуществления давления на проукраински настроенных граждан», - написал Тымчук.

Кроме того, по его информации, военизированные казачьи формирования в оккупированном Крыму будут выполнять следующие задачи: несение службы по «охране гражданского порядка» в населенных пунктах; оказание помощи в охране «границы»; проникновение под видом гражданского населения в интересах ФСБ РФ на материковую часть Украины с целью сбора актуальной разведывательной информации военного и военно-политического характера, а также проведение разведывательно-диверсионной деятельности.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, Россия усилила флот и активизировала корабли береговой охраны в Азовском море, возможны провокации.