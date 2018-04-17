В оккупированном Крыму начали создавать "казачьи" военизированные формирования - ИС
По инициативе руководства Федеральной службы безопасности РФ во временно оккупированном Крыму начали создавать «казачьи» военизированные формирования. Об этом координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук сообщил на своей странице в Facebook.
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«В рамках проекта 30 марта текущего года т.н. "парламент Крыма" принял закон "О казачестве в Республике Крым", согласно которому на аннексированом полуострове будут созданы военизированные парамилитарные структуры - "казачьи дружины", которые будут подчинены местной оккупационной власти. Деятельность этих структур будет регламентироваться т.н. "законодательными актами и постановлениями госсовета", финансирование будет выделяться из "республиканского бюджета", а при т.н. "главе Республики Крым" будет функционировать рабочая группа по вопросам казачества», - написал Тымчук.
При этом, по его информации, проект полностью организовывается и координируется ФСБ РФ.
«Создание казачьих военизированных формирований в аннексированом Крыму будет происходить по приднестровскому образцу. В связи с нарастающим социально-экономическим напряжением данные формирования будут использоваться для подавления проявлений гражданского недовольства на территории полуострова и осуществления давления на проукраински настроенных граждан», - написал Тымчук.
Кроме того, по его информации, военизированные казачьи формирования в оккупированном Крыму будут выполнять следующие задачи: несение службы по «охране гражданского порядка» в населенных пунктах; оказание помощи в охране «границы»; проникновение под видом гражданского населения в интересах ФСБ РФ на материковую часть Украины с целью сбора актуальной разведывательной информации военного и военно-политического характера, а также проведение разведывательно-диверсионной деятельности.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, Россия усилила флот и активизировала корабли береговой охраны в Азовском море, возможны провокации.