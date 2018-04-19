"Останется навеки в наших сердцах": в Кривом Роге будут хоронить погибших в жутком ДТП (видео)

Централизованной церемонии прощания с погибшими власть решила не проводить.

Состояние пострадавших в аварии в Кривом Роге остается без изменений. В больнице продолжают оставаться 14 человек, один человек - в тяжелом состоянии в реанимации.

Врачи надеются на улучшение состояния их здоровья, говорится в сюжете ТСН.Утро.

На место, где произошла трагедия, продолжают нести цветы. В Кривой Рог приезжают родственники людей, погибших в автокатастрофе. "Я приехала из Хмельницкого. Сестра моя тоже приехала из Славянска. Очень тяжело, очень жаль, но она останется с нами навеки в наших сердцах", - сказала Галина Митюк, сестра погибшей.

Как стало известно, централизованной церемонии прощания с погибшими власть решила не проводить, каждая семья будет переживать собственную беду в кругу близких. Большинство погибших в автокатастрофе будут хоронить сегодня. Все расходы на себя взяло металлургическое предприятие, где работали люди.

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Как сообщал УНИАН, утром 17 апреля во Кривом Роге Днепропетровской области в результате столкновения автомобиля Маzdа, маршрутки и автобуса 8 человек погибли, 16 человек были госпитализированы. 18 апреля утром от полученных травм в больнице скончался еще один 47-летний пострадавший.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

В тот же день полиция сообщила о подозрении водителю автомобиля Маzdа, который повлек смертельное ДТП.