Смертельное ДТП в Харькове: Зайцева запуталась в показаниях патрульному

По словам правоохранителя, после аварии девушка находилась в шоковом состоянии.

Во вторник, 17 апреля, в Киевском районном суде Харькова состоялось очередное заседание по делу о смертельном ДТП на Сумской. В качестве свидетеля был допрошен один человек - инспектор патрульной службы Денис Мягкоголов.

Об этом сообщает NewsRoom. По словам правоохранителя, когда он прибыл на место аварии, его коллега подвел к нему Зайцеву и сообщил, что она - участница ДТП. На тот момент девушка находилась в шоковом состоянии.

Когда на место прибыла следственно-оперативная группа, патрульный передал ей документы обвиняемой. Свидетель также сообщил, что Зайцева не демонстрировала никаких признаков опьянения. При этом Мягкоголов не смог сказать, на какой свет ехала Зайцева.

"Зайцева рассказывала, что начинала ехать на (мигающий) зеленый сигнал светофора, - сказал патрульный, но вскоре уточнил свои слова. - Зайцева сама рассказывала, что ехала на желтый, видела автомобиль Дронова. Она подавала ему звуковой сигнал, но в связи с большой скоростью водитель не затормозила".

Читайте также"У Дронова все руки были в крови": свидетельница рассказала о моменте ДТП в Харькове

Позже один из адвокатов пострадавших ходатайствовал о вызове в суд нарколога и лаборанта, которые оценивали состояние Зайцевой, командира роты патрульной службы Евгения Волошина, а также об изучении документов областного наркологического центра, но суд оставил требования без удовлетворения. Следующее заседание состоится через неделю - 24 апреля.

Как известно, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.