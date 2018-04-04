Кровавое ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову продлили арест, последний просил о снисхождении

Защитник водителя Volkswagen Touareg заявил, что прокуратура не доказала риски его побега.

Киевский районный суд продлил меру пресечения участникам жуткого ДТП в центре Харькова - Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.

Находившейся за рулем автомобиля Lexus Елене Зайцевой продлили арест без права внесения залога до 1 июня, передает NewsRoom.

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Аналогичное решение суд вынес и по Геннадию Дронову, который управлял Touareg. Требования обвинения о содержании водителей под стражей поддержали пять представителей потерпевших, а также, с некоторыми оговорками, адвокат Елены Зайцевой.

"Я считаю, что риски в ходатайстве просто перечислены, но не доказаны. Однако, учитывая резонанс дела и чувства потерпевших, мы не будем оспаривать позицию прокуратуры", - рассказала Юлия Козырь.

Защита Геннадия Дронова настаивала на избрании ему более мягкой меры пресечения. По мнению адвоката Сергея Перепелицы, суд должен был назначить водителю Volkswagen Touareg домашний арест с ношением электронного браслета, так как обвинители не доказали риски, связанные с его пребыванием на свободе. Сам Дронов также попросил о снисхождении.

"У меня мама одна, ей 80 лет. Прошу войти в мое положение. У меня был месяц, чтобы сбежать, но я этого не сделал", - заявил участник ДТП.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на пересечении улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого находился 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, шестеро получили травмы различной степени тяжести. Позже еще один человек скончался в больнице.

Суд взял под стражу Зайцеву и Дронова на время проведения расследования по делу. 2 февраля 2018 года уголовное производство было передано в суд.