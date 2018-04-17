Нацгвардия и полиция переходят на усиленный режим работы

9 мая ожидается проведение около 2 тысяч мероприятий, участие в них примет более полумиллиона граждан.

В конце апреля - начале мая Нацполиция, Нацгвардия, Госпогранслужба и Госслужба по ЧС переходят на усиленный вариант несения службы.

По всей Украине ожидается проведение массовых мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"9 мая ожидается проведение около 2 тысяч мероприятий. Участие в них примет более полумиллиона граждан. Наибольшего внимания в этот день потребует столица, а также юго-восточные регионы государства. В связи с этим планируется привлечь более 25 тысяч правоохранителей", - говорится в сообщении.

Заместитель главы Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что с 26 апреля и по 9 мая в Украине будут массовые мероприятия, которые могут использовать для провокаций и дестабилизации ситуации.

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«28 апреля будет отмечаться 71-я годовщина печально известной операции «Висла», которая была связана с принудительной депортацией этнических групп украинцев из восточных районов Польши. На этом фоне мы не исключаем новых провокаций, направленных на обострение украинско-польских отношений. Они могут быть направлены против дипломатических учреждений Польши или объектов польско-украинской истории», - сказал Александр Фацевич.

Приоритетом также является и город Одесса. "На майские праздники приходится годовщина трагических событий, которые произошли в Одессе 2 мая 2014 года. Мероприятия 2 мая постоянно сопровождаются конфликтами между сторонниками «Антимайдана» и представителями проукраинских организаций", - добавили в ведомстве.

Отмечается также, что основные усилия направлены на задержание пророссийски настроенных лиц, которые будут пытаться попасть в Украину для дестабилизации ситуации, а также предотвращения незаконного перемещения оружия. В пунктах пропуска будут находиться вооруженные резервы. Организованы мероприятия по усилению защиты границы с Россией, Молдовой и временно оккупированным Крымом. Осуществляется биометрический контроль, который на сегодняшний день уже прошли 95 тысяч иностранцев, из них - 71 тысяча граждан РФ.

Ранее сообщалось, что на праздновании годовщины освобождения Одессы от нацистов группа одесситов внезапно запела советский марш.