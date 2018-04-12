"Вставай, страна огромная": на праздновании годовщины освобождения Одессы от нацистов внезапно запели советский марш

Группа одесситов спела советский марш "Священная война" во время исполнения гимна Украины.

Группа одесситов во время исполнения гимна Украины спела советский марш "Священная война".

Как сообщает "Цензор.НЕТ", фрагмент записи происшедшего опубликовал пользователь соцсети Сергей Стерненко. Запись сделана во время празднования годовщины освобождения Одессы от нацистов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе возле консульства России обезглавили и сожгли чучело с флагом РФ.