"Вставай, страна огромная": на праздновании годовщины освобождения Одессы от нацистов внезапно запели советский марш

11:10, 12 апреля 2018
Общество
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Как сообщает "Цензор.НЕТ", фрагмент записи происшедшего опубликовал пользователь соцсети Сергей Стерненко. Запись сделана во время празднования годовщины освобождения Одессы от нацистов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе возле консульства России обезглавили и сожгли чучело с флагом РФ.

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Теги: #Одесса#гимн