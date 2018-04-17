Ищет няню и не собирается уходить в декрет: Джамала поделилась своими переживаниями после родов (видео)
13:28, 17 апреля 2018Общество
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Своего мужа Джамала называет "суперонянь". Пока певица на съемках шоу "Голос страны", он успевает накормить ребенка, а потом ждет ее после работы.
Спустя три недели после рождения первенца звездный тренер "Голоса страны" появилась в воскресенье в прямом эфире с живым выступлением. Джамала признается, что быть матерью сложно, но эта миссия счастливая.
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"Все думают, наверное, что у Джамалы сто нянь. Приехала мама, сейчас может обидеться, но она была как будто лишней. Знаете, я уже так все настроила...", - говорит певица.
Своего мужа Джамала называет "суперонянь". Пока певица на съемках шоу "Голос страны", он успевает накормить ребенка, а потом ждет ее после работы. Сейчас звездная мама в поисках няни.
"Появился человек, ради которого ты готов умереть. Это чувство рождается вместе с ребенком", - поделилась певица.
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